Zwitsers bankgeheim versoepeld bij vermoeden van terrorismefinanciering

Wat is het bankgeheim?

In 1934 is de Zwitserse Bankwet ingevoerd, met het uit de 19e eeuw daterende bankgeheim als belangrijk onderdeel. Het houdt in dat banken geen persoonlijke informatie van hun klanten delen met derden. Een bankmedewerker die toch de privacy van een klant schendt, kan een zware sanctie verwachten.

Daarmee werd Zwitserland een aantrekkelijk land voor belastingontduiking en het stallen van corrupt geld. Internationale druk veranderde daar weinig aan.

De eerste barst in het bankgeheim ontstond in 1986, toen de Filipijnse dictator Marcos werd verjaagd. Er waren vermoedens dat hij miljarden uit de staatskas had gestolen en in Zwitserland had gestald.

In 2015 sloot Zwitserland een verdrag met de Europese Unie. Zodra een EU-burger een rekening opent in Zwitserland, moet de bank dat automatisch met de Belastingdienst van de rekeninghouder delen. Ook met veel andere landen, zoals Australië, Canada, Japan en Rusland, is zo'n verdrag gesloten.