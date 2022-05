Yesilgöz: samenwerken met VN om bewijzen tegen IS'ers te verzamelen

Het kabinet wil meer gaan samenwerken met de Verenigde Naties om berechting van IS-strijders mogelijk te maken. Minister Yesilgöz van Justitie en Veligheid was deze week in Irak en ze wil gebruikmaken van de VN-organisatie Unitad. Die doet onderzoek naar misdaden door IS'ers en heeft onder meer een database om bewijzen te verzamelen.

Yesilgoz heeft Unitad financiële steun toegezegd. "Wij willen graag kijken hoe we hier de dossiers kunnen opbouwen en daar kunnen helpen met de informatie die wij hebben", zei ze in het NOS Radio 1 Journaal. Ze benadrukte dat IS verantwoordelijk is voor heel veel afslachtingen en verkrachtingen.

Berechting in de regio

De berechting van Nederlandse IS-strijders is al jaren een heet hangijzer. Het kabinet ziet het liefst dat ze in de regio worden berecht, maar daar komt tot nu toe weinig van terecht. "Het is niet zo makkelijk, maar ik ben niet van plan dat zomaar op te geven", zei Yesilgöz.

Het beleid van het kabinet blijft dat je per zaak moet bekijken hoe je hiermee omgaat. De minister voegde eraan toe dat ze alles op alles wil zetten om de betrokkenen hun straf niet te laten ontlopen.

Yesilgöz voerde in Irak diverse gesprekken. Ze wil ook aandacht besteden aan de slachtoffers, bijvoorbeeld jezidi's. Ze heeft daarom in Irak ook gepraat met vertegenwoordigers van de jezidische gemeenschap.