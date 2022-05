'Sedar Soares kwam om bij ripdeal, niet door gooien sneeuwballen'

De politie gaat ervan uit dat de 13-jarige Sedar Soares in 2003 per ongeluk het slachtoffer was van een ripdeal in Rotterdam. Lange tijd werd gedacht dat de tiener was doodgeschoten omdat hij sneeuwballen naar een automobilist zou hebben gegooid.

Het coldcaseteam van de politie vroeg twee jaar geleden opnieuw aandacht van het publiek voor de zaak. Sindsdien hebben meerdere getuigen zich gemeld met nieuwe informatie. "De politie kan niet anders dan de verdrietige conclusie trekken dat Sedar op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was."

De jongen was op 1 februari met zijn vrienden aan het spelen op een met sneeuw bedekt parkeerdek van metrostation Slinge. De politie denkt nu dat er vanaf de straat onder het station is geschoten bij een ripdeal, waarbij criminelen andere criminelen beroven. Sedar werd volgens het onderzoeksteam door een verdwaalde kogel geraakt. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis.

40.000 euro voor gouden tip

Met het scenario van een woedende automobilist wordt nu geen rekening meer gehouden. "De combinatie van de eerdere onderzoeksbevindingen en de nieuwe verklaringen van getuigen leidt ertoe dat het coldcaseteam nu uitgaat van een nieuw scenario", staat in een verklaring. "Het onderzoek richt zich vanaf nu ook volledig op dit scenario."

De politie zoekt daarom nu naar meer getuigen, ook mensen die mogelijk al eerder een verklaring hebben afgelegd. "Wij realiseren ons dat er redenen zijn waarom mensen destijds wellicht niet hun (volledige) verhaal hebben gedaan. De hoop is dat de omstandigheden voor deze mensen inmiddels ook zijn veranderd, waardoor zij hun verhaal nu wel bij ons willen doen."

De politie looft 40.000 euro uit voor de gouden tip. De politie heeft "sterke aanwijzingen" dat er binnen de Antilliaanse gemeenschap meer informatie is over de zaak.

Twee jaar geleden riep de politie opnieuw de hulp in van getuigen. Toen werd nog uitgegaan van een incident met sneeuwballen: