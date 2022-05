De vele gezichten van wederopbouw, en wat Oekraïne ervan kan leren

"En neem Pristina in Kosovo", vult historicus Lilet Breddels aan, verwijzend naar de burgeroorlog eind jaren negentig. "Daarna begon men snel te herbouwen, zonder enige regelgeving. Dat is logisch, maar leidt ook tot problemen", zegt Breddels, die onderzoek doet naar wederopbouw in conflictgebieden. "Door te dichte bebouwing kon je soms door het raam de badkamer van de buren zien."

'Oud' of nieuw?

Naast dat het zorgvuldig moet gebeuren, is het volgens Treffers en Breddels ook belangrijk om te kijken naar de geschiedenis van een stad. "Waar je aan refereert bij het ontwerpen van nieuwe gebouwen, kan heel gevoelig liggen", zegt Treffers. "Bouw je exact terug wat er stond, zoals dat in Warschau is gedaan? Of kies je bijvoorbeeld net als Rotterdam voor een totaal nieuw straatbeeld?"

Tijdens de Opstand van Warschau in 1944 werden alle gebouwen in het historische centrum opgeblazen. De wijk werd kort na de Tweede Wereldoorlog vrijwel identiek herbouwd: