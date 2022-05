'Crash vliegtuig China Eastern met opzet veroorzaakt door iemand in cockpit'

Het vliegtuig van China Eastern dat in maart in het zuiden van China neerstortte, is vermoedelijk opzettelijk gecrasht. Amerikaanse onderzoekers denken dat iemand in de cockpit welbewust de fatale duikvlucht heeft ingezet, schrijft The Wall Street Journal. Bij de vliegramp - de dodelijkste in dertig jaar in China - kwamen alle 132 inzittenden van de Boeing 737-800 om het leven.

Het toestel was op 21 maart onderweg vanaf Kunming naar Guangzhou toen het op onverklaarbare wijze vanaf kruishoogte met grote snelheid naar beneden stortte en op een berghelling te pletter sloeg. De zwarte doos, met daarop opnames uit de cockpit en vluchtgegevens, is voor analyse naar de Verenigde Staten gestuurd, omdat de Boeing van Amerikaanse makelij is.

The Wall Street Journal heeft nu gesproken met mensen die bekend zijn met dat Amerikaanse onderzoek. "Het vliegtuig deed wat het werd opgedragen door iemand in de cockpit", citeert de krant een van die anonieme bronnen.

Schuldige onduidelijk

De Amerikanen zien zich gesterkt in hun voorlopige conclusies doordat Chinese onderzoekers tot dusver geen technische problemen met het vliegtuig of de besturingssystemen hebben gemeld. De Amerikaanse vervoersveiligheidsraad (NTSB) en vliegtuigbouwer Boeing willen niet reageren op de bevindingen van de krant.

Wie het vliegtuig precies naar de grond heeft gestuurd, is nog onduidelijk. De piloot of copiloot zou verantwoordelijk kunnen zijn, maar iemand zou ook de cockpit binnengedrongen kunnen zijn om vervolgens een crash te veroorzaken.

Germanwings

Eerder merkten internationale luchtvaartdeskundigen al op dat er geen noodsignaal was afgegeven door het vliegtuig. Ook de wijze waarop het toestel snel naar de grond ging deed hen denken aan de crash met een toestel van Germanwings in de Franse Alpen, in 2015. Copiloot Andreas Lubitz, die later ernstige psychiatrische problemen bleek te hebben, veroorzaakte die ramp opzettelijk.

China Eastern heeft al eens gezegd dat zowel de piloot als de copiloot van China Eastern-vlucht MU5375 voor zover bekend gezond waren. Ook zouden ze geen financiële of familieproblemen hebben gehad.