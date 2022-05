Meer aandacht voor preventie kan doemscenario zorg in 2040 voorkomen

Het is een dramatisch beeld dat het Zorginstituut schetst in een filmpje over de Nederlandse zorg in 2040; overvolle wachtkamers, een tekort aan zorgverleners en materiaal, rondzwervende mensen met psychische problemen, en kwetsbare mensen die aan hun lot worden overgelaten. Een onheilspellend scenario, maar is het realistisch?

Het is een terechte zorg, zegt Liesbeth van Rossum, hoogleraar obesitas en internist bij het Erasmus MC, in Nieuws en Co op Radio 1. "De zorgkosten lopen enorm op, er is een personeelstekort, met zijn allen worden we ouder maar wel zieker. Dus we weten dat dit op de lange termijn niet houdbaar is."

"De campagne van het Zorginstituut gaat het probleem niet oplossen", verwacht ze. "Maar het is wel goed te laten horen hoe urgent het is. Het loopt spaak, mensen hebben recht te weten dat het misloopt als we nu niks doen."

Dat geldt zeker voor het expertisegebied van Van Rossum, Obesitas. Op dit moment heeft ruim de helft van de volwassenen overgewicht. Als er niets gebeurt, loopt dat in 2040 op tot twee derde van de bevolking.

Is dat dan erg? "Ja, want we weten dat ernstig overgewicht leidt tot ruim 200 andere obesitas-gerelateerde ziekten. Dan denken mensen vaak aan diabetes en hart- en vaatziekten, en dat is ook terecht, maar er is veel meer gerelateerd aan obesitas, bijvoorbeeld dertien vormen van kanker, depressie, gewrichtsklachten, een ernstiger verloop van infecties zoals bij covid19, de lijst is oneindig."

Het dystopische campagnefilmpje van het Zorginstituut: