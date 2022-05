'Vertrek Oekraïense militairen uit Azovstal vooral van symbolisch belang'

Correspondent Geert Groot Koerkamp in Moskou:

"In Russische media is het nieuws over de Azovstal-fabriek niet meer dan een rimpeling in de algehele berichtgeving over Oekraïne. Dit past in de context van de Russische berichtgeving dat Marioepol is 'bevrijd', zoals ze het zelf steeds zeggen. Je ziet vooral beelden die moeten aantonen dat het leven in de stad zijn gewone gang herneemt en dat de inwoners Russische hulp krijgen.

Waar nog wel veel onduidelijkheid over is, is het lot van de Oekraïense militairen die het terrein van de fabriek verlaten. De Russische media melden dat ze tot krijgsgevangenen zijn gemaakt. Over een door Oekraïne genoemde uitruil van gevangenen wordt niet gerept."