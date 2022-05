Arbeidsmarkt nog krapper: 133 vacatures per 100 werklozen

Het wordt voor werkgevers steeds moeilijker om openstaande vacatures in te vullen. In het eerste kwartaal van dit jaar is de krapte op de arbeidsmarkt verder toegenomen, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Stonden er in het laatste kwartaal van 2021 nog 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen, in het eerste kwartaal van dit jaar is dat opgelopen tot 133 per 100. En dat is een record.