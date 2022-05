Burgemeester Krimpenerwaard stapt op om 'grensoverschrijdend voorval'

Burgemeester Pieter Paans van de gemeente Krimpenerwaard stapt per direct op. Er is iets gebeurd dat "is ervaren als grensoverschrijdend", zo schrijft de 56-jarige CDA'er in een verklaring op de website van de gemeente.

Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. "Mijn bestuursstijl van grote toegankelijkheid en nabijheid, met alle goede intenties van dien, heeft onlangs geleid tot een intern voorval dat maakt dat ik de benodigde distantie, die wordt gevraagd van een burgemeester, onvoldoende heb gewaarborgd", schrijft Paans er zelf over. "Dit is ervaren als grensoverschrijdend en dat betreur ik zeer."

De burgemeester ziet hierdoor geen andere optie dan op te stappen. Paans was pas vier maanden burgemeester van Krimpenerwaard.

'Respecteren zijn besluit'

De commissaris van de koning van Zuid-Holland, Jaap Smit, laat weten op korte termijn een waarnemend burgemeester aan te stellen. Hij spreekt van een pijnlijke zaak. "Ik ken Pieter Paans als een integer man", citeert Omroep West hem. "Ik heb begrip voor de afweging die hij heeft gemaakt en respecteer zijn besluit."

De plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, Jan Verburg, betreurt de situatie. "We respecteren het besluit om zijn ambt neer te leggen", zegt hij. "In de korte periode dat hij onze burgemeester was, heeft hij zich hard ingezet voor de inwoners van de Krimpenerwaard. We danken hem voor deze inzet en het werk dat hij heeft verricht."

Pascal van der Hek, fractievoorzitter van de Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard, laat ook weten de situatie te betreuren. "Wij respecteren het besluit. Het is verdrietig dat het is gebeurd." Jeffrey Groen, fractievoorzitter van Leefbaar Krimpenerwaard, zegt het te betreuren dat "er met geen enkel woord wordt gesproken over de slachtoffer(s) van het voorval."

Vanavond komen de fractievoorzitters bij elkaar om de zaak te bespreken.