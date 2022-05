Na 32 jaar vertrekt McDonald's uit Rusland, 'einde van een tijdperk'

De gele McDonald's-logo's en bekende hamburgermenu's verdwijnen binnenkort definitief uit Russische steden. De Amerikaanse fastfoodketen heeft aangekondigd zijn 850 restaurants in Rusland in de verkoop te zetten. McDonald's is met 62.000 werknemers in dienst het grootste bedrijf dat uit Rusland vertrekt sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne.

Het vertrek van de keten heeft symbolische betekenis, zoals dat ook gold voor de komst naar Rusland, ruim dertig jaar geleden. McDonald's opende in 1990 voor het eerst zijn deuren in de toenmalige Sovjet-Unie. Op het Poesjkinplein in Moskou stonden duizenden Russen in de rij om de beroemde hamburger en frietjes te proeven.