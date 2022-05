Podcast De Dag: wat levert het 'nieuwe leiderschap' D66 op? 

D66 heeft de lat hoog gelegd en zich kwetsbaar gemaakt, zei partijleider Sigrid Kaag dit weekend op een partijbijeenkomst over de Metoo-affaire in de partij. Ze reageert op wat gezien wordt als misschien wel de diepste crisis van Kaag sinds zij met de belofte van 'nieuw leiderschap' aan het roer kwam te staan. Want naast grensoverschrijdend gedrag in de partij gaat de affaire ook over hoe Kaag het morele gezag dat ze van anderen in de politiek verlangt zélf toepast in haar eigen organisatie.

Kaag komt gebutst en gehavend uit de eerste fase van haar politieke leiderschap, zegt Trouw-journalist Wilma Kieskamp in deze podcast. Zij schreef het boek Sigrid Kaag, de schaduwpremier, dat afgelopen week uit is gekomen. Aan haar de vraag wat het nieuwe leiderschap en de morele kompas van Kaag D66 tot nu toe heeft opgeleverd.

