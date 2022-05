8 jaar cel en tbs voor man die tiener doodstak in supermarkt

De man die in een supermarkt in Hoogkerk (Groningen) de 14-jarige Dinant Paré doodstak, is wegens doodslag veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Dinant was vorig jaar juni samen met een vriendje in de supermarkt toen de man meerdere keren op hem instak. Die was vlak daarvoor de supermarkt uitgelopen. Buiten haalde hij iets uit zijn zak en ging weer naar binnen. De jongen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Geen vooropgezet plan

Het Openbaar Ministerie had tien jaar gevangenisstraf geëist, maar de rechter oordeelt dat er geen sprake was van een vooropgezet plan, omdat de man zijn slachtoffer niet kende, meldt RTV Noord, . Daarom valt de gevangenisstraf twee jaar lager uit.

Volgens onderzoekers van het Pieter Baan Centrum is de man sterk verminderd toerekeningsvatbaar. De kans op herhaling van een soortgelijk misdrijf is volgens hen groot. Dat gebeurde ook kort na zijn aanhouding al: toen stak hij een medewerker van een gevangenis in Zwolle in de borst.

De steekpartij heeft in Hoogkerk diepe indruk gemaakt. Er kwam een stille tocht waarin 1500 mensen meeliepen. Bij de ingang van de supermarkt ontstond een bloemenzee.