Dode en gewonden bij schietpartij in kerk VS, dader vastgebonden door kerkgangers

In een kerk ten zuiden van Los Angeles heeft een man het vuur geopend op de aanwezigen. Daarbij kwam een persoon om het leven en raakten vijf ouderen gewond. Kerkgangers stopten de dader en bonden hem vast.

Na de zondagochtenddienst kwamen tussen de dertig en veertig leden van de Taiwanese Presbyteriaanse Kerk in Laguna Woods samen voor een lunchbijeenkomst. Iets voor 13.30 uur lokale tijd begon de man te schieten. Toen de hulpdiensten aankwamen, hadden kerkgangers hem overmeesterd.

De verdachte is een Aziatische man van in de zestig, zegt een politiefunctionaris. Over zijn motief is nog niets bekend. Volgens onderzoekers komt hij niet uit Laguna Woods, waar voornamelijk gepensioneerden wonen.

Voorkomen

De gewonde slachtoffers waren mannen met een Aziatische achtergrond tussen de 66 en de 92 jaar oud en een 86-jarige Aziatische vrouw. Vier van hen raakten zwaargewond. De identiteit van het dodelijke slachtoffer is niet bekendgemaakt.

De politie roemde het ingrijpen door de aanwezigen. "De groep kerkgangers toonde uitzonderlijke heldhaftigheid en moed bij het ingrijpen om de verdachte te stoppen", zegt een ondersheriff. "Ze hebben ongetwijfeld meer verwondingen en dodelijke slachtoffers voorkomen."

Buffalo

Het schietincident gebeurde een dag nadat in Buffalo, in de staat New York, een 18-jarige man tien mensen had doodschoten in een supermarkt in een overwegend zwarte buurt.

Voorafgaand zette de schutter een racistisch manifest online. Daarin staat dat hij zoveel mogelijk zwarte mensen wilde doodschieten.