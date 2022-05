Kim Jong-un uit kritiek op corona-aanpak in Noord-Korea en zet zijn leger in

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zet het leger in om te helpen bij de strijd tegen de corona-uitbraak in zijn land. De militairen moeten de distributie van medicijnen in de hoofdstad Pyongyang in goede banen leiden. Dat heeft de leider besloten tijdens een spoedvergadering van het politbureau, melden staatsmedia.

De opdracht komt nadat het land vorige week heeft erkend dat er een "explosieve" corona-uitbraak aan de gang is. Tot nu toe zijn 50 mensen omgekomen. Vanochtend maakte de Noord-Koreaanse regering bekend dat er sinds gisteren bijna 400.000 nieuwe gevallen zijn gemeld. Twee jaar lang heeft het land ontkend dat het coronavirus in het land bestaat.

Kim uit kritiek

Kim heeft gisteren tijdens de bijeenkomst met de top van de communistische partij kritiek geuit op de aanpak van zijn gezondheidsdiensten die de corona-uitbraak moeten indammen. "Ambtenaren van het kabinet en de volksgezondheidssector die verantwoordelijk zijn voor de bevoorrading hebben hun mouwen niet opgestroopt", citeert staatspersbureau KCNA.

De regering had opdracht gegeven tot de distributie van medicijnreserves. Maar Kim zei dat de medicijnen die door de staat beschikbaar zijn gemaakt mensen niet goed bereiken via de apotheken.

Daarom gaf de Noord-Koreaanse leider het leger de opdracht om de levering van medicijnen in Pyongyang in goede banen te leiden. "De krachtige troepen moeten de levering onmiddellijk stabiliseren", zei hij.

Zuid-Korea biedt hulp aan

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol zei vanochtend dat het land alles in het werk zal stellen om Noord-Korea te helpen. "Als Noord-Korea reageert op onze steun, zullen we geen middelen sparen, waaronder vaccins, medische apparatuur en gezondheidspersoneel", zei Yoon in een toespraak tijdens de plenaire vergadering van de Nationale Assemblee.