Sociaaldemocraten verliezen van CDU in Noordrijn-Westfalen, blijkt uit exitpolls

De partij van bondskanselier Scholz heeft een nederlaag geleden bij de verkiezingen in Noordrijn-Westfalen, met 18 miljoen inwoners de belangrijkste Duitse deelstaat. Zijn sociaaldemocratische SPD kreeg volgens exitpolls van Duitse media 27,5 procent van de stemmen.

De grootste partij werd de christendemocratische CDU. Die kreeg 35 procent van de stemmen. De Groenen kregen 18,5 procent van de stemmen. Nooit eerder kregen ze zoveel stemmen in de deelstaat.

Bij de vorige verkiezingen in 2017 kreeg de CDU 33 procent van de stemmen en de SPD ruim 31 procent. Dat was al de slechtste uitslag van de sociaaldemocraten ooit in Noordrijn-Westfalen.

In de deelstaat met zeer veel industrie was klimaatverandering een van de belangrijke thema's bij de verkiezingen. Vorig jaar werd Noordrijn-Westfalen net als België en Zuid-Nederland getroffen door zware overstromingen. Onder meer daardoor ontstond discussie over kolenmijnen en -centrales in het gebied.

Scholz vijf maanden aan de macht

De verkiezingen in Noordrijn-Westfalen worden alom ook opgevat als een belangrijke indicator van het functioneren van bondskanselier Scholz. Die volgde in december Angela Merkel op, na winst in de Bondsdagverkiezingen.

Scholz bondskanselierschap staat tot nu toe vooral in het teken van de oorlog in Oekraïne, en de gevolgen daarvan. Duitsland is de grootste afnemer van Russisch gas.

Voor het eerst besloot Duitsland om zware wapens te leveren aan een land in oorlog, waarmee het decennialang geldend beleid aan de kant zette. Maar de regering van Scholz kreeg ook kritiek omdat het lang duurde voor dat besluit genomen werd. In de peilingen zakte de waardering voor Scholz' en zijn kabinet.