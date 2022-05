Verdachte gezinsmoord Geldermalsen overleden na poging zelfdoding

De verdachte van de gezinsmoord in Geldermalsen is overleden in een Duits ziekenhuis na een poging tot zelfdoding. De 40-jarige man werd donderdagnacht in kritieke toestand in zijn Duitse cel gevonden.

Het Openbaar Ministerie zegt niet hoe het mogelijk was dat hij zichzelf doodde. Het strafrechtelijk onderzoek naar hem zal ondanks zijn overlijden nog een tijd doorlopen.

Hij wordt verdacht van het doden van zijn 38-jarige partner of ex-partner en hun 6-jarige zoon. De twee werden maandagochtend dood gevonden in hun woning in Geldermalsen. De hulpdiensten reageerden op een melding van een brand en troffen in het huis de twee slachtoffers aan, die al waren overleden.

De man werd in de nacht van maandag op dinsdag gevonden in zijn auto in Duitsland. De verdachte verscheen woensdag voor de rechter in Paderborn, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar hij in afwachting van de overlevering aan Nederland werd vastgezet in een cel. Over de identiteit van de man is verder niets bekendgemaakt.