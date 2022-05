Klooster Megen zet in op duurzaamheid, 'zodat generatie op generatie hier kan wonen'

De zuster somt op wat ze al hebben ondernomen om het klooster duurzaam te laten voortbestaan voor toekomstige generaties van zusters: "We hebben veel ledlampen opgehangen. De zoldervloer, die meteen het plafond van veel slaapkamers is, is geïsoleerd. We hebben veel ramen geïsoleerd. We zijn bezig met de overgang naar elektrisch, we gebruiken zonnepanelen en willen van het gas af."

De abdis zegt dat het belangrijk is dat het klooster niet uitgeleefd wordt. "De grond en voedselvoorziening niet uitputten, en het bijhouden van de opvolging van generaties." Ook zijn de zusters actief op sociale media en hebben ze een winkel waar ze kloosterproducten verkopen.

'Een thuis voor jonge mensen'

In het verleden hebben hier veel zusters gewoond. In een lange witte gang hangen allemaal lijsten met de namen en intredingsdata van alle vrouwen die officieel zuster zijn geweest in het klooster. "Hier heb je de eerste 23, die kwamen uit Boxtel", zegt Holleboom. Op de lijst staat het jaartal 1721. En helemaal aan de andere kant van de gang, de op een na laatste lijst, staat de naam van zuster Angela Holleboom zelf.

Holleboom zegt regelmatig bezig te zijn met het klooster aantrekkelijk maken voor nieuwe aanwas. "Wat wij kunnen doen is zorgen dat jonge mensen zich hier thuis voelen. Dat betekent ook het klooster duurzaam en bij de tijd houden."