Finse president bevestigt aanvraag NAVO-lidmaatschap Finland

De Finse regering heeft besloten om het lidmaatschap van de NAVO aan te vragen. Dat heeft president Niinistö gezegd op een persconferentie.

De afgelopen dagen wees alles er al op dat Finland zou gaan voor het lidmaatschap van het militaire bondgenootschap. Donderdag zeiden de president en premier Marin dat ze voorstander zijn van het lidmaatschap. En dinsdag zei de defensiecommissie van het Finse parlement al dat toetreden tot de NAVO de beste optie is om de nationale veiligheid te garanderen.

Het is niet precies duidelijk hoelang het duurt voor Finland formeel lid kan worden van de NAVO. Alle dertig NAVO-lidstaten moeten instemmen met de komst van de Finnen. Ook buurland Zweden overweegt sterk het lidmaatschap aan te vragen.

Turkse bezwaren

Turkije zei eerder tegen toetreding van Zweden en Finland te zijn. Volgens president Erdogan bieden de landen onderdak aan "vele terroristische organisaties" waarmee hij doelt op Koerdische organisaties als de PKK en YPG.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO zijn gisteren bijeengekomen voor een tweedaagse informele top. Hier probeerden Zweden en Finland de Turkse bezwaren over hun toetreding weg te nemen. NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg heeft al gezegd dat ze van harte welkom zijn.

Vandaag zei plaatsvervangend secretaris-generaal van de NAVO, Mircea Geoana, dat hij erop vertrouwt dat Turkije zal instemmen met de toetreding van Finland.

Snel lid worden

President Niinistö zei zelfs "verbaasd" te zijn over de berichten over het Turkse bezwaar. Hij zei een maand geleden met de Turkse president Erdogan te hebben gesproken, waarin Erdogan zei de Finse toetreding zou steunen. Niinistö zei bereid te zijn om opnieuw met zijn Turkse collega in gesprek te gaan.

De Finse premier Marin zei ook geen belemmeringen te zien. "We hebben bij de NAVO geen enkele aanwijzing gehad dat er problemen zouden zijn voor het lidmaatschap van Finland of Zweden", zei ze. "We zijn al erg met elkaar verbonden en we zijn hechte partners van de NAVO", voegde ze eraan toe.

Duitsland zei dat alles in gereedheid is gebracht om Finland en Zweden snel toe te laten. "Als ze besluiten om het lidmaatschap aan te vragen, dan moeten ze snel lid kunnen worden", zei minister Baerbock van Buitenlandse Zaken.