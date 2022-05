Oekraïne wint Eurovisie Songfestival, Nederland op elfde plek

Tijdens de puntentelling werd bekend dat er in de tweede halve finale onregelmatigheden in het stemgedrag van zes landen werden aangetroffen. Dat bracht de European Broadcasting Union in een persbericht naar buiten. Het ging om de stemmen van de jury's in zes landen. Om welke zes landen het ging, werd niet bekendgemaakt.

De EBU besloot daarom om de jurypunten van deze landen zelf te 'genereren', op basis van landen met vergelijkbaar stemgedrag. Dat gold niet alleen voor de tweede halve finale, afgelopen donderdag, maar ook voor de jurypunten van deze zes landen tijdens de finale.