Verdachte steekpartij in trein Herzogenrath opgenomen in kliniek

De man die gisteren in een trein in de Duitse plaats Herzogenrath vijf mensen neerstak, is voor onderzoek naar een psychiatrische kliniek gebracht. Er zijn geen aanwijzingen voor een terroristisch motief. Vooralsnog ligt een psychose meer voor de hand, zegt het Duitse Openbaar Ministerie.

De verdachte is een 31-jarige Irakees die in 2015 als vluchteling naar Duitsland kwam. In 2017 was hij bij veiligheidsdiensten in beeld, omdat hij zich in toenemende mate isoleerde en een lange baard ging dragen. Aanwijzingen dat hij kwaad in de zin had, waren er sindsdien niet.

Gisteren sprong hij in een trein tussen Düsseldorf en Aken plotseling op om een deur te openen. Toen dat niet lukte, sloeg hij een medereiziger in het gezicht, haalde hij een mes tevoorschijn en stak vijf mensen neer. Daarna werd hij door een agent en andere passagiers overmeesterd en ontwapend.

De man wordt verdacht van zware mishandeling en poging tot moord. Over de toestand van de vijf gewonden is niets bekendgemaakt, maar gisteren werd al gezegd dat ze niet in levensgevaar verkeren.