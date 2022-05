Omwonenden: Schiphol kan 100 bestemmingen missen en Nederland toch verbinden met de wereld

De werkgroep van omwonenden baseert haar analyse op CBS-cijfers over de handel met de bestemmingen en verklaarde alle vluchten naar plekken waar Nederland nauwelijks handelsrelaties mee heeft als overbodig. In 2019, het laatste normale vliegjaar, werden er 91 bestemmingen aangevlogen, waarmee in totaal voor niet meer dan 21 miljard euro aan handel wordt gedreven. De overige 223 bestemmingen zijn goed voor 639 miljard euro.

Vakantiebestemmingen

Vluchten naar de populairste vakantiebestemmingen in Zuid-Europa mogen van de werkgroep blijven (ook als er maar weinig handel mee wordt gedreven), net als een aantal bestemmingen in landen waarmee Nederland een speciale band heeft, zoals Suriname, Curaçao en Indonesië.

Daarnaast blijven nog een aantal bestemmingen behouden, die op zichzelf niet-essentieel zijn maar wel zorgen voor de aanvoer van net genoeg transferpassagiers om intercontinentale vluchten rendabel te kunnen vullen. Met de 223 bestemmingen die overblijven houd je volgens de werkgroep een 'nuttige hub' over, waarbij de focus ligt op de behoeftes van de thuismarkt, en niet op die van de overstappers.

Internationaal handelsland

De luchtvaartsector verdedigt het hub-and-spoke-model van Schiphol met meer dan 300 bestemmingen. Vincent van Hoof, het hoofd Vliegen van KLM, meent dat Nederland als internationaal handelsland deze verbindingen nodig heeft om een welvarende economie te hebben.

Een grote luchthaven faciliteert dat en daar profiteren ook Nederlandse reizigers van: "Twee derde van onze passagiers zijn overstappers uit het buitenland, ongeveer een derde zijn lokale passagiers die opstappen in Nederland. Het goede nieuws is dat de mensen die hier opstappen, de Nederlanders, wel gebruik kunnen maken van dat netwerk".

Spreiden van vakantievluchten

KLM ziet in vermindering van het aantal bestemmingen vooral nadelen. Van Hoof: "Wij denken dat als je minder gaat vliegen op Schiphol passagiers gaan uitwijken naar luchthavens als Brussel of Düsseldorf. Daar los je het klimaatprobleem niet mee op en voor de economie is het ook niet goed".

De luchthaven Schiphol zei niet in staat te zijn om op dit artikel te reageren, maar in het radioprogramma Sven op 1 zei Schiphol-directeur Dick Benschop afgelopen week dat hij geen "groei om de groei" wil. "Een gematigde groei kan noodzakelijk zijn voor het behoud van de hub en de kwaliteit van het netwerk", zegt Benschop. Hij ziet meer in het spreiden van de vakantievluchten naar regionale luchthavens, dan in krimp.