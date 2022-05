Mohammed bin Zayed gekozen tot nieuwe president Verenigde Arabische Emiraten

Sjeik Mohammed bin Zayed is unaniem verkozen tot de nieuwe president van de Verenigde Arabische Emiraten. De benoeming volgt een dag na de dood van de vorige president, Bin Zayeds halfbroer Khalifa. Hij overleed gisteren op 73-jarige leeftijd.

De Federale Hoge Raad, die bestaat uit de vorsten van de zeven emiraten, benoemde de 61-jarige Mohammed bin Zayed op een bijeenkomst in het Al Mushrif-paleis in Abu Dhabi, meldt staatspersbureau WAM.

"We feliciteren hem en zweren trouw aan hem, net als onze mensen", zei de heerser van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, die ook vicepresident en premier van de VAE is. Bin Zayed heeft zijn dank uitgesproken voor het vertrouwen dat hij krijgt van de Hoge Raad.

Mohammed bin Zayed oefent feitelijk al langer de macht uit omdat de vorige president geruime tijd ziek was. Zijn halfbroer kreeg in 2014 een beroerte. Sindsdien verscheen hij nauwelijks in het openbaar.

Onder de leiding van Mohammed bin Zayed haalde de VAE de afgelopen jaren de banden aan met Israël en werd de militaire macht versterkt. De emiraten zijn sinds 2015 betrokken bij de oorlog in Jemen, als lid van de door de Saudi's geleide coalitie die intervenieerde in het land nadat Houthi-rebellen de macht hadden overgenomen in hoofdstad Sanaa.