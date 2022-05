Deel buschauffeurs legt werk neer in Overijssel en Tilburg voor beter loon

Een deel van de buschauffeurs in het streekvervoer in Hengelo, Haaksbergen, Enschede en Tilburg legt vandaag het werk neer. Volgens vakbond FNV rijden er bijna geen bussen in die steden. Het is de tweede staking in een landelijke reeks om een betere cao af te dwingen.

Volgens de FNV is de werkdruk in het streekvervoer al tijden te hoog en neemt die ook nog steeds toe. Dat komt onder meer door een tekort aan personeel. De bond wil dat chauffeurs meer gaan verdienen, ook om zo meer jonge chauffeurs aan te trekken.

"Door een slechte beloning komen er te weinig nieuwe, jonge collega's bij en de werkdruk is al jarenlang zo hoog dat het ziekteverzuim op sommige plekken 25 procent is. Daar moeten de werkgevers zich echt harder voor gaan inzetten", zegt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag.

Niet alle chauffeurs staken

Er lag al een eindbod van de werkgevers voor een nieuwe cao die met terugwerkende kracht moet gelden van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. In het streekvervoer werken in totaal zo'n 13.000 mensen.

CNV Vakmensen ging al met een tweederdemeerderheid van de leden met dat eindbod akkoord, maar de FNV wil een beter cao-voorstel zien van de werkgevers. Het bod van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) werd in april door de FNV-leden weggestemd. Daarna werd een ultimatum gesteld dat vorige week dinsdag afliep. Omdat een nieuw voorstel uitblijft, is de FNV begonnen met de huidige stakingsestafette.

Keolis, het vervoersbedrijf dat in die regio actief is, adviseert reizigers om vandaag ander vervoer te zoeken. Volgens de vervoersmaatschappij rijden er minder bussen, maar is nog niet precies duidelijk welke ritten vervallen. Dat komt omdat niet alle buschauffeurs staken.

Eerder deze week staakten tientallen buschauffeurs al in Groningen en Drenthe.