Spaanse operazangeres Teresa Berganza (89) overleden

Berganza werd bekend met haar vertolkingen van opera's van Mozart. Ook zong ze opera's van de Italiaanse componist Rossini en Bizet uit Frankrijk. Ze trad onder meer op in wereldtheaters als het Teatro Real in Madrid, la Scala in Milaan, de Weense Staatsopera en Covent Garden in Londen. Ook zong ze in de Verenigde Staten.

In 1974 was de operazangeres te gast op het Holland Festival, waar ze werken van Mozart, De Falla en Bizet zong, schrijft NPO Radio 4. Ook in 1992 trad Berganza op in Nederland, waar ze als toegift Habanera en Seguidilla uit de opera Carmen zong. Een recensent van Trouw scheef daarna: "En dan valt maar weer eens op wat een enorme allure die vrouw uitstraalt, waar nodig op het canailleuze af, maar toch koninklijk".

In datzelfde jaar zong Berganza ook op de openingsceremonie van de wereldtentoonstelling van Sevilla en bij de start van de Olympische Spelen in Barcelona.

Berganza zong onder meer Habanera in de opera Carmen van Bizet. Daarmee werd ze wereldberoemd: