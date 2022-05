Nederland wil babyvoeding leveren aan VS, maar dat is niet eenvoudig

Nederlandse producenten van babyvoeding kunnen niet op korte termijn het tekort aan babyvoeding in de VS aanvullen. Dat komt onder meer door strenge Amerikaanse importregels voor babyvoedsel.

Het tekort in de VS komt door productieproblemen. Een babyvoedingfabriek in de staat Michigan kwam stil te liggen, nadat twee baby's waren overleden door een bacteriële infectie. Twee anderen werden ernstig ziek. De productie werd stilgelegd en voorraden werden teruggeroepen.

De tekorten die daardoor ontstonden, verergerden door de al bestaande leveringsproblemen door corona en het hamsteren van babyvoeding door ouders.

Nederlandse bedrijven willen graag leveren

President Biden heeft producenten in het buitenland gevraagd om bij te springen. Bij die oproep komt Nederland in beeld, als land dat wereldwijd veel zuigelingenvoeding exporteert.

In het maatwerkrapport CBS VNFKD staat dat het merendeel van de totale productie van kinder- en dieetvoeding in Nederland, zo'n 78 procent, naar het buitenland gaat.

Uit een rondgang van de NOS blijkt dat verschillende producenten van babyvoeding graag aan de oproep van de Amerikaanse regering gehoor willen geven.

Er zijn alleen verschillende hordes die daar nog voor genomen moeten worden. Zo zijn bij de export van babyvoeding zogenoemde exportcertificaten verplicht, meldt de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD).

"Die moeten, als er nog niet is geëxporteerd naar de VS, eerst worden verkregen", legt Carolien Frenkel van de VNFKD uit. Dus er kan niet "zomaar van de een op andere dag" babyvoeding naar de VS gestuurd worden, zegt Frenkel.