OM eist 18 jaar cel tegen zoon voor brandstichting in ouderlijke woning

Het Openbaar Ministerie eist achttien jaar cel tegen een 20-jarige man uit Schijndel die wordt verdacht van brandstichting in zijn ouderlijke woning, ruim anderhalf jaar geleden. Zijn ouders en twee zussen overleefden de brand ternauwernood. Zij liepen brandwonden op, maar slaagden erin uit de woning te ontsnappen.

De twee dochters sprongen uit het zolderraam, meldt Omroep Brabant. Ook de verdachte raakte gewond en werd opgenomen in het ziekenhuis.

Aanvankelijk werd gedacht aan kortsluiting, maar later bleek volgens het OM dat de brand was aangestoken. Zo zijn op de overloop van de eerste verdieping sporen gevonden van motorbenzine. Op de slaapkamer van de verdachte lag op het bed een aansteker met roetresten, meldt het ANP. Bij zijn vlucht uit het huis zou de verdachte handschoenen hebben gedragen, die hij net als zijn kleding in de tuin had uitgetrokken omdat die verbrand waren.

Motief onduidelijk

Negen maanden na de brand werd de zoon aangehouden op verdenking van brandstichting. Volgens het OM is er nooit echt een motief gevonden. De verdachte heeft altijd ontkend en wil volgens justitie verder weinig verklaren. Wel zou hij zich als geadopteerd kind achtergesteld en buitengesloten hebben gevoeld, zegt het OM. Na psychologisch onderzoek is bij hem geen stoornis vastgesteld.

De officier van justitie neemt het de zoon kwalijk dat hij het leven van het gezin op het spel heeft gezet. "De verdachte heeft zijn daad uitgevoerd op een manier waarbij hij niet alleen risico liep met zijn eigen leven, maar juist ook de levens van anderen in de waagschaal heeft gesteld."

Over twee weken doet de rechter uitspraak.