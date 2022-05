Directeur Sjarel Ex vertrekt bij Museum Boijmans Van Beuningen

Sjarel Ex stopt komend najaar als directeur van het Rotterdamse museum Boijmans Van Beuningen. Ex is sinds 2004 artistiek en zakelijk eindverantwoordelijke bij het museum.

Het museum is de komende jaren nog dicht voor renovatie. Vorig jaar opende koning Willem-Alexander het internationaal geroemde Depot Boijmans van Beuningen. Het was het eerste kunstdepot ter wereld dat toegankelijk is voor publiek en kwam mede uit de koker van Ex.

Volgens een woordvoerder van het museum kan het Depot als de kroon op zijn werk worden gezien. Aangezien het depot net af is, is dit een logisch moment om door de voordeur te vertrekken, schrijft Rijnmond.

'Visionair met lef'

De laatste drie jaar deelde Ex het directeurschap met Ina Klaassen. Ze noemt hem een visionair met lef. "Zijn eigenzinnige blik en bevlogen aanpak hebben de groei die het museum heeft doorgemaakt aangewakkerd en voortgestuwd."

Ex heeft vertrouwen in de toekomst van het Boijmans. "Ik laat het museum en depot met een gerust hart achter", zegt hij.

Het begin van de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen ging niet zonder slag of stoot. De werkzaamheden begonnen in 2019 en zouden aanvankelijk tot 2026 duren. Dat werd al snel 2029. Tot die tijd is het museum gesloten.