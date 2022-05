Nog de hele middag files na aanrijding op de A2 bij Eindhoven

De A2 tussen Leenderheide en Eindhoven is waarschijnlijk nog tot 16.00 uur vanmiddag grotendeels dicht.

Vanochtend klapte daar een vrachtauto van achteren op een andere vrachtauto. Van de cabine van de achterste truck bleef weinig over en de chauffeur raakte zwaargewond. De chaos is groot. Aanvankelijk sloot Rijkswaterstaat de hele weg richting Eindhoven af, inmiddels wordt het verkeer via een parallelbaan om het ongeluk heen geleid. Dat leidt tot files.

Het ongeluk gebeurde iets voor 9.30 uur ter hoogte van de High Tech Campus. Volgens Omroep Brabant reed de achterste vrachtauto in volle vaart op de truck voor hem.

Enorme zwarte rookwolk

Een getuige reed op het moment van het ongeluk op de parallelbaan naast de twee vrachtwagens. "Ik zag hoe de voorste vrachtwagen wat afremde. Die andere deed dat niet en reed er vol in", zegt hij. "Je zag die cabine volledig in elkaar vouwen en een enorme zwarte rookwolk opstijgen. Het eerste wat ik dacht was: die gaat het niet overleven."

De chauffeur van de aangereden vrachtauto is op de plek van het ongeluk gecontroleerd door ambulancepersoneel. Zijn verwondingen lijken mee te vallen.