Beeldenstorm in Oekraïne: 'Russische' standbeelden weggehaald, of juist teruggezet

Het bekendste voorval betreft het monument van de vriendschap der naties in Kiev, waar onder een enorme regenboog een Rus en een Oekraïner hand-in-hand stonden. "Nadat de relatie tussen Oekraïne en Rusland flink was bekoeld in 2014 werd er al een barst op het monument geschilderd", zegt Oekraïne-deskundige Maurits Foorthuis.

Maar eind april werd het beeld van de Rus onthoofd, waarna het standbeeld werd weggehaald.

Elders in Oekraïne haalden bijvoorbeeld gemeentebesturen standbeelden weg, soms door ze op een andere plaats - bijvoorbeeld in een museum - te herplaatsen.

Uit de gratie

Helemaal nieuw is de 'beeldenstorm' niet. "Standbeelden die aan het communisme doen denken, zijn al langer uit de gratie", zegt Karel Berkhoff van het NIOD. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie sneuvelden veel beelden van Lenin; toen de pro-Westerse wind in Oekraïne de afgelopen decennia steeds sterker ging waaien, gebeurde dat opnieuw.

Maar nu is alles wat Russisch is, een mikpunt, dus ook dichters en historische figuren. "De dichter Poejskin heeft niets te maken met oorlog, maar hij staat voor een zelfbewuste, Russische cultuur", zegt Berkhoff. "Daar wil men nu even niets van weten."

Keerde de beeldenstorm zich voorheen tegen het communisme, nu is Rusland dus het doelwit. "In ons onderzoek zien we een extreem negatieve houding tegenover alles wat met Rusland en de Sovjet-Unie te maken heeft", zegt Petrenko-Lysak.

Soms sneuvelen ook monumenten die verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog, en monumenten voor Sovjet-soldaten. Die Sovjet-soldaten waren in veel gevallen ook Oekraïners. Ook een monument voor de Russische verzetsstrijder Zoya Kosmodemyanskaya werd in Tsjernihiv neergehaald.

Verschrikkelijk

In Rusland vinden mensen die beeldenstorm verschrikkelijk, zegt Elizaveta Gaufman, als universitair docent aan de Universiteit Groningen gespecialiseerd in het debat in Rusland. "De politieke elite ziet dit als een afwijzing, wat het natuurlijk ook is. En ze vinden dat Oekraïne niet dankbaar genoeg is voor de gedeelde geschiedenis", zegt Gaufman.