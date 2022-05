Wekdienst 12/5: 188.000 scholieren beginnen aan eindexamens • Rutte spreekt Oekraïens parlement toe

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Tweede Kamer debatteert over de uit huis geplaatste kinderen van ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. Deze week werd bekend dat het er veel meer zijn dan eerder gedacht: 1675 kinderen. En mogelijk zijn nog meer kinderen weggehaald bij hun ouders.

Premier Rutte spreekt het parlement van Oekraïne toe via een videoverbinding. De Oekraïense president Zelensky had daarom gevraagd.

Voor de meeste eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs beginnen de centrale examens. 188.000 scholieren moeten aan de bak. Het eerste tijdvak eindigt op 30 mei.

Wat heb je gemist?

Het Rode Kruis heeft gisteravond tenten opgezet bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel om asielzoekers in op te vangen. De hulporganisatie hield er rekening mee dat er voor 200 mensen geen plek zou zijn, maar het lijkt er volgens persbureau ANP op dat niemand in een tent hoefde te slapen.

De Veiligheidsregio Groningen zorgde verder voor opvang voor zo'n honderd mensen in een noodopvanglocatie in Heerenveen. Het Rode Kruis heeft het vervoer geregeld.

Aanleiding voor de maatregelen is de noodsituatie in Ter Apel, waar gisternacht tientallen asielzoekers buiten onder dekens voor de hekken lagen. Uiteindelijk hebben ze overnacht in wachtruimtes in het centrum, maar daar stonden geen bedden, meldt RTV Noord. Volgens het COA komt het aanmeldcentrum dagelijks gemiddeld zo'n 200 opvangplekken tekort.