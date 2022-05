Rode Kruis zet tenten op in Ter Apel in crisisnoodopvang

Het Rode Kruis heeft tenten opgezet bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel om asielzoekers in op te vangen. Ook vervoert de hulporganisatie zo'n honderd mensen naar een noodopvanglocatie in Heerenveen.

Aanleiding is de noodsituatie in Ter Apel, waar vannacht tientallen asielzoekers buiten onder dekens voor de hekken lagen. Uiteindelijk hebben ze overnacht in wachtruimtes in het centrum, maar daar staan geen bedden, meldt RTV Noord. Volgens het COA komt het aanmeldcentrum dagelijks gemiddeld zo'n 200 opvangplekken tekort.

Het Rode Kruis noemt de situatie in Ter Apel "beneden elk humanitair peil en ronduit onacceptabel". "Het Rode Kruis ziet zich vanavond genoodzaakt om naar Ter Apel te gaan om zorg te dragen voor crisisnoodopvang", schrijft de organisatie.

'Absoluut dieptepunt bereikt'

De hulporganisatie stelt dat "een absoluut dieptepunt" vandaag is bereikt. "Het schrijnende is dat er veel lege bedden voor vluchtelingen beschikbaar zijn", zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. "Gemeenten die dat nog niet doen, moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen." Ook het COA is geschokt en spreekt van een "indrukwekkend dieptepunt".

Staatssecretaris Van der Burg riep gemeenten vandaag opnieuw op om te helpen met een betere spreiding van asielzoekers. Hij verwacht dat het tekort aan plekken nog bijna een week zal aanhouden.

De problemen in Ter Apel hebben er deels te maken dat erkende asielzoekers er niet wegkomen. Dat kan niet, omdat er vanwege de woningnood voor hun geen huizen beschikbaar zijn. Om die reden zien ook veel gemeenten geen mogelijkheid om structurele opvang te bieden.

Deskundigen pleiten ervoor om als noodoplossing leegstaande panden beschikbaar te stellen die eigenlijk niet zijn bedoeld voor bewoning.