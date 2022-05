Noodoproep na nieuw dieptepunt in opvangcentrum Ter Apel

Vandaag wordt geprobeerd om mensen over te brengen naar andere plekken in het land. Daarvoor staan bussen klaar. Maar dat is niet eenvoudig, zegt bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA in het NOS Radio 1 Journaal.

'Structurele opvangplekken voor minstens 200 mensen'

"Er zijn wel wat plekken waar ongeveer honderd mensen voor korte tijd kunnen worden opgevangen, maar daarna moeten wij weer op zoek naar een andere plek. Het is improviseren. We zijn hard op zoek naar locaties waar 200 tot 300 mensen voor langere tijd kunnen worden opgevangen", zegt Schoenmaker.

Volgens de COA-baas is er ook gisteravond nog contact met het ministerie geweest over de problemen in het Groningse azc. "En er is ook met de staatssecretaris gesproken." De veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor de situatie rond asielzoekerscentra. "Maar die hebben het nu erg druk met mensen uit Oekraïne", zegt Schoenmaker.

Intussen blijft het aantal mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel toenemen. Als er niet snel een oplossing wordt gevonden, wordt de situatie volgens het COA onhoudbaar. "We lopen elke dag tegen problemen aan."

VluchtelingenWerk Nederland is erg geschrokken van de situatie bij het aanmeldcentrum. "Dat mensen een tijd buiten moesten slapen en bij het hek hebben moeten wachten, is echt een nieuw dieptepunt", aldus een woordvoerder.

Burgemeester Schuiling van Groningen sprak vorige maand al van "ons eigen Lampedusa", verwijzend naar het Italiaanse eiland dat berucht is vanwege de slechte omstandigheden waarin duizenden migranten op het eiland leven.