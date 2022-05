200 gevangenen die ontsnapten tijdens dodelijke rellen Ecuador gepakt

Bendegeweld is een groot probleem in Ecuador. Vorig jaar kwamen bij ongeregeldheden in de vaak overvolle gevangenissen in het land 321 gedetineerden om het leven.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN slaat alarm over de geweldsincidenten in gevangenissen in Ecuador. "Deze zorgelijke incidenten laten opnieuw zien dat een grootscheepse hervorming van het strafrechtsysteem en het gevangeniswezen nodig is om deze langlopende crisis in het land aan te pakken."