Vijf gewonden na botsingen op A28 bij Harderwijk

Op de A28 zijn in de buurt van Harderwijk meerdere auto's met elkaar in botsing gekomen. Vijf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Over hun toestand is niets bekendgemaakt.

Een automobilist botste rond 23.45 uur op een politieauto waarmee de weg was afgezet vanwege een ongeluk een half uur eerder. Daarna botste nog een aantal wagens op elkaar.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. De weg is afgesloten voor onderzoek.