Aanmeldcentrum Ter Apel vol, asielzoekers moeten buiten slapen

Het noodgedwongen in de buitenlucht moeten slapen is een nieuw dieptepunt in de situatie in Ter Apel. Het aanmeldcentrum is al tijden overvol en het CAO luidde in maart de noodklok. Er melden zich dagelijks nieuwe vluchtelingen, terwijl er al honderden mensen in slechte omstandigheden verblijven. Eind vorig jaar moesten mensen al op stoelen en stretchers slapen.

Burgemeester Schuiling van Groningen sprak vorige maand van "ons eigen Lampedusa", verwijzend naar het Italiaanse eiland dat berucht is vanwege de slechte omstandigheden waarin de vele duizenden migranten op het eiland leven.