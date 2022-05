S10 naar finale Songfestival, samen met deze landen

De Nederlandse zangeres S10 is doorgedrongen tot de finale van het Eurovisie Songfestival. Met De Diepte wist ze samen met negen andere landen een plekje te bemachtigen voor de finale, aanstaande zaterdag in Turijn.

Het was nog even spannend, want Nederland werd pas als laatste van de tien landen genoemd. De overige negen landen die de finale hebben bereikt zijn Zwitserland, Armenië, IJsland, Litouwen, Portugal, Noorwegen, Griekenland, Oekraïne en Moldavië.

Donderdag volgt de tweede halve finale met daarin achttien landen die opnieuw om tien plaatsen strijden. De winnaars van de halve finale voegen zich bij de finalisten Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Het optreden van S10 verliep vlekkenloos: