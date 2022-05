Paraguayaanse aanklager die streed tegen drugsmaffia vermoord in Colombia

De Paraguayaanse openbaar aanklager Marcelo Pecci is vermoord in Colombia. Hij was samen met zijn vrouw, de Paraguayaanse journalist Claudia Aguilera, op huwelijksreis op een eilandje in de buurt van de noordelijke stad Cartagena. Eerder op dag had Aguilera op Instagram nog bekendgemaakt zwanger te zijn.

De twee schutters kwamen aan op jetski's. Pecci en zijn vrouw lagen op een privéstrand naast hun hotel. Ze beschikten over bewaking. Alleen Pecci werd geraakt, zijn vrouw en bewakers bleven ongedeerd. Volgens Aguilera waren er geen dreigementen bekend richting haar man.

Pecci streed als aanklager vooral tegen de georganiseerde misdaad en was gespecialiseerd in witwas- en drugszaken. Hij leidde het onderzoek naar de moord op de dochter van een gouverneur en Operativo A Ultranza PY, het grootste onderzoek naar drugssmokkel in Paraguay ooit. Pecci vervolgde ook de Braziliaanse oud-voetballer Ronaldinho. Die zat in 2020 samen met zijn broer bijna een half jaar vast in Paraguay omdat ze met vervalste papieren het land waren binnengekomen.

'Heel Paraguay rouwt'

In Paraguay staat Pecci bekend als een van de weinige integere aanklagers. Corruptie is een groot probleem in het land, dat een van de grootste producenten van cannabis is en een van de belangrijkste doorvoerhavens van Boliviaanse cocaïne naar Europa. Rotterdam is daarbij een belangrijke bestemming.

De Paraguayaanse politie reist naar de plaats van het misdrijf om mee te werken aan het onderzoek naar de moord. Colombia heeft ook de Verenigde Staten gevraagd te helpen bij het onderzoek.

President Duque van Colombia en president Abdo van Paraguay hebben met afschuw op de moord gereageerd. "Heel Paraguay rouwt om deze laffe moord", aldus Abdo. "We veroordelen deze tragische gebeurtenis in de krachtigste bewoordingen en verdubbelen onze inzet bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad."