Strijd tegen ghost guns, Biden wil verplichte registratie zelfgemaakte wapens

De strijd tegen wapenbezit in de Verenigde Staten gaat een nieuwe fase in. President Biden wil een einde maken aan de zelfbouwpakketten waarmee Amerikanen makkelijk aan de keukentafel een wapen in elkaar kunnen sleutelen.

Met de nieuwe wet wil hij ervoor zorgen dat deze zogenoemde Ghost Guns geregistreerd worden bij de overheid, dat er een antecedentenonderzoek plaatsvindt bij de verkoop en dat er serienummers op bepaalde delen van het wapen komen. Op dit moment kan iedereen, volledig legaal, online een bouwpakket aanschaffen en een wapen maken dat onzichtbaar is voor de eigen overheid.

Joe Weaver, van Wolfpack Armory in West Virginia, verkoopt de zelfbouwpakketten. Zomaar een Ghost Gun in elkaar zetten is volgens hem geen makkelijke klus. "Voor deze 80 procent wapens is speciale apparatuur nodig. Je moet boormachines, een freesmachine en hamers gebruiken om het pakket in elkaar te zetten."

Weaver noemt het '80 procent wapens' omdat er geen magazijn bij geleverd wordt en geen kogels. Door het ontbreken van die twee delen, wordt het onder de huidige wetgeving niet gezien als wapen en is een serienummer niet nodig. Dat gaat veranderen in de nieuwe maatregel van Biden, die deze zomer nog in moet gaan.

President Biden wil deze wapens aan banden leggen: