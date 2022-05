Sekteleider opgepakt in Noord-Thailand, politie vindt elf lichamen

De politie in Noord-Thailand heeft een sekteleider van 74 gearresteerd. Internationale media schrijven dat er elf lichamen gevonden zijn in doodskisten verspreid over het terrein van de sekte, diep in de jungle. Vermoedelijk zijn de lichamen van zijn volgelingen. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht.

Sekteleider Thawee Nanra leefde in de bossen van de provincie Chaiyaphum. Onder luid gejoel van zijn volgers werd de man afgevoerd door agenten, zo melden de autoriteiten. De groep van zo'n dertig personen is hun leider gevolgd naar het politiebureau van Khon San, waar hij volgens de Singaporese krant The Straits Times vastzit.

'Genezing'

Naar verluidt consumeerde de groep volgelingen lichaamssappen van de oudere man, die zichzelf tot 'de vader van alle religies' had uitgeroepen. Volgers geloofden dat bijvoorbeeld het slijm en de urine van de sekteleider een helende werking heeft.

De sekteleden waren vooral ouderen. Ze leefden in een grote zelfgebouwde hut. De doodskisten stonden onder meer in deze hut, maar ook in kleinere hutjes op het terrein. Het zijn de lichamen van sekteleden die 'genezing' hadden nagestreefd, zeiden de volgelingen tegen de politie. De lijkkisten zouden niet zijn begraven zodat de sekteleider ze 'naar de hemel kon sturen'.

Verontrustend

"Het is zeer verontrustend om te zien dat er mensen zijn die geloven in dit soort bijgeloof", zei gouverneur Kraisorn Kongchalad. "Maar dit gaat verder dan persoonlijke overtuigingen", wordt Kraisorn geciteerd door onder andere het Britse Sky News.

Autopsie moet helderheid verschaffen over hoe de mensen precies zijn overleden. De sekteleider is aangeklaagd wegens overtreding van gezondheidswetten. De lijkschouwing kan leiden tot aanvullende aanklachten.