Geen treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht door aanrijding

Het treinverkeer in het westen van het land is ontregeld door een aanrijding op het spoor tussen Amsterdam en Utrecht. Op het hele traject rijden geen treinen. Volgens de NS zijn de gevolgen groot en duren de problemen tot zeker 11.15 uur.

De aanrijding vond plaats tussen Abcoude en Breukelen. Het is niet bekend wat daar precies is gebeurd. De problemen op het spoor hebben ook gevolgen voor reizigers die naar Schiphol willen. De luchthaven raadt mensen aan om de reisplanner van de NS in de gaten te houden en rekening te houden met extra reistijd.

Er kan via Amersfoort worden gereisd. De treinen die wél rijden, zitten bomvol. Zo zijn er berichten van reizigers die bijna niet meer in de trein passen. "Wie niet per se op pad hoeft, kan de reis beter uitstellen", zegt de NS.

Ook tussen Eindhoven en Utrecht en tussen Ede-Wageningen en Utrecht is het treinverkeer ontregeld door aanrijdingen.