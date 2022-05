Wekdienst 10/5: S10 in halve finale Songfestival • Bedreiger John van den Heuvel voor rechter

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Philips houdt zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Diverse beleggers zullen daar waarschijnlijk hun onvrede uiten over de gang van zaken rond de kwestie met slaapapneu-apparaten. Ondertussen krijgt topman Frans van Houten een bonus van bijna twee miljoen euro over 2021. Waarschijnlijk stemmen veel grote aandeelhouders hier tegen.

In Turijn is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse inzending S10 mag het podium op, net als onder meer Zwitserland, Slovenië, Bulgarije, Moldavië en Oekraïne. Tien acts gaan door naar de grote finale op zaterdag.

Bij de politierechter in Haarlem staat een 30-jarige verdachte uit Heemskerk terecht voor een doodsbedreiging aan het adres van John van den Heuvel, misdaadverslaggever van De Telegraaf. Dat zou in juni vorig jaar zijn gebeurd.

Wat heb je gemist?

De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt dat ze "bedolven is onder bedreigingen" nadat de gemeente bekend had gemaakt dat een eventuele huldiging van Ajax in het stadion plaats zal vinden en niet op het Museumplein. Halsema zegt normaal gesproken niet op bedreigingen te reageren, maar nu wel. "Ik wil dringend vragen: hou je in!", schrijft Halsema op haar Instagram-pagina.

Halsema zegt dat de gemeente veel beveiligingsbedrijven heeft gebeld, maar die hebben niet genoeg personeel om te kunnen inzetten.