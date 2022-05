Portret Marilyn Monroe voor recordbedrag geveild

Een portret van de Amerikaanse actrice Marilyn Monroe dat door popartkunstenaar Andy Warhol is gemaakt, heeft op een veiling van Veilinghuis Christie's omgerekend ruim 184 miljoen euro opgebracht. Niet eerder heeft een Amerikaans kunstwerk zo'n hoog bedrag opgebracht op een veiling.

De zeefdruk Shot Sage Blue Marilyn is er een in een serie van vijf identieke portretten in verschillende kleuren die Warhol van Monroe maakte. Hij maakte de portretten in 1964, twee jaar na de dood van de actrice. Het is een van de bekendste popartkunstwerken van Warhol.

Het stuk is gebaseerd op een foto die van Monroe werd gemaakt om de film Niagara uit 1953 te promoten. De titel verwijst naar een incident waarbij een vrouw met een pistool op een stapel van vier Marilyn-portretten in de studio van Warhol schoot. Shot Sage Blue Marilyn werd niet door een kogel geraakt.

Volgens Christie's is het een van de belangrijkste kunstwerken ooit gemaakt. Voorafgaand aan de veiling werd de waarde op bijna 190 miljoen euro geschat. Het stuk behoort tot een collectie van Zwitserse kunsthandelaren. Wie het gekocht heeft, is niet bekend.

Duurste kunstwerken

Het vorige recordbedrag dat op een veiling voor een Amerikaans kunstwerk werd betaald, was ruim 100 miljoen euro. In 2017 werd dat betaald voor een schilderij van Jean-Michel Basquiat uit 1982. Het portret van Monroe is nu het op een na duurste schilderij ooit, na Salvador Mundi van Leonardo da Vinci. Dat bracht omgerekend meer dan 425 miljoen euro op.

Het Warhol-kunstwerk is nu het duurste kunststuk uit de twintigste eeuw. Dat was voorheen Les Femmes d'Alger van Pablo Picasso, dat 170 miljoen euro opbracht.

Marilyn Monroe was halverwege de vorige eeuw een van de bekendste Hollywood-actrices. Ze werd gezien als een van eerste stijliconen en sekssymbolen. Monroe kwam in 1962 in haar woning in Los Angeles om het leven na een overdosis drugs. Andy Warhol was naast kunstenaar ook filmregisseur en auteur. Hij overleed in 1987.