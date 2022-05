Internet wordt zo goed als gratis voor tientallen miljoenen Amerikanen

De Amerikaanse regering heeft bij twintig internetproviders garanties afgedwongen dat Amerikanen met lage inkomens korting krijgen op hun internetabonnementen. Inclusief beschikbare subsidies komt het er in de praktijk op neer dat snel internet van ten minste 100 megabit per seconde zo goed als gratis wordt voor tientallen miljoen huishoudens.

Het initiatief maakt deel uit van het omvangrijke investeringspakket van duizend miljard dollar (865 miljard euro) van president Biden in de Amerikaanse infrastructuur, dat in november vorig jaar werd aangenomen door het Congres. In dat pakket is het toegankelijker maken van internet "een topprioriteit", zo staat in een persbericht van het Witte Huis.

Essentieel

"Snel internet is niet langer een luxe, maar een noodzaak. Te veel gezinnen zitten zonder snel internet vanwege de kosten of moeten bezuinigen op andere essentiële zaken om hun maandelijkse internetbetalingen te doen", zo schrijft het Witte Huis, dat huishoudens oproept zich in te schrijven voor het zogenoemde Affordable Connectivity Program. Er zouden zo'n 48 miljoen huishoudens voor het programma in aanmerking komen.

In aanloop naar zijn presidentschap, te midden van de coronacrisis, stipte president Biden al eens aan dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens door gebrekkige internetverbindingen vaak moeite hebben om bijvoorbeeld online lessen te volgen. "En als we het eerder nog niet wisten, dan weten we het nu: snel internet is essentieel", zei hij vorige maand nog bij een bijeenkomst in het Witte Huis.