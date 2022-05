Twee doden bij woningbrand in Geldermalsen

In Geldermalsen zijn twee mensen omgekomen bij een woningbrand. Rond 06.30 uur kreeg de politie een melding over de brand. Het vuur was snel onder controle. Meer informatie kan er nog niet gedeeld worden, laat de politie weten.

Wel is er een zogenoemde PD-unit bij de woning in het Gelderse dorp geplaatst. Dat is een soort mobiel onderzoekskantoor, dat vaak wordt ingezet als er sprake is van een misdrijf.

"We snappen dat het onderzoek veel vragen kan oproepen", meldt de politie, die verder zegt pas met meer informatie te komen als dat mogelijk is.