CDU wint verkiezingen in Sleeswijk-Holstein, SPD levert fors in

Bij de regionale verkiezingen in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein heeft de christendemocratische CDU een forse overwinning geboekt. De partij van premier Günther heeft ruim 40 procent van de stemmen gehaald.

De sociaaldemocratische SPD, die bij de landelijke verkiezingen de grootste werd, behaalde het slechtste resultaat ooit in de Noord-Duitse deelstaat. De partij krijgt zo'n 16 procent van de stemmen en verliest daarmee fors. Bij de deelstaatverkiezingen van 2017 was het nog ruim 27 procent. "Dit is geen mooie avond", zegt Kevin Kühnert, een hoge functionaris van de landelijke SPD.

De Groenen winnen juist. De partij krijgt bijna 18 procent van de stemmen, waar dat in 2017 nog bijna 13 procent was. De liberale FDP, de derde landelijke regeringspartij, verliest en gaat van 11,5 naar 7 procent. De rechts-populistische AfD zou niet genoeg stemmen halen om terug te keren in het parlement in Kiel.

Populaire premier

Duitse deskundigen zeggen dat de CDU vooral profiteert van de bekendheid en populariteit van premier Günther. Hij is een van de populairste premiers van het land. In een peiling van de ARD zegt 74 procent van de mensen dat hij de belangen van Sleeswijk-Holstein goed behartigt.

De Groenen lijken te profiteren van de bekendheid van de Duitse minister van Economische Zaken en Groene partijleider Robert Habeck, die uit Sleeswijk-Holstein afkomstig is. Thomas Losse-Müller, de kandidaat van de SPD, is juist heel onbekend.

Günther heeft voor de verkiezingen gezegd dat hij zijn huidige coalitie met de Groenen en de liberale FDP wil voortzetten. Het lijkt erop dat hij aan één van die partijen genoeg heeft voor een meerderheid.

De verkiezingen in de kleine deelstaat Sleeswijk-Holstein zijn de tweede van drie regionale verkiezingen in Duitsland dit jaar. In maart behaalde de SPD juist een absolute meerderheid in Saarland. Volgende week gaat Noordrijn-Westfalen naar de stembus, de deelstaat met de meeste inwoners.