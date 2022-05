Politie schiet man in been na bedreiging NS-medewerkers in Utrecht

In Utrecht heeft de politie vanmiddag een man in zijn been geschoten omdat hij twee NS-medewerkers zou hebben bedreigd met een steekwapen. De man raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het schietincident vond rond 13.30 uur plaats bij het Centraal Station. Volgens de politie negeerde de man meerdere waarschuwingen, waarna werd besloten hem neer te schieten. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is.

Waarom de man de NS-medewerkers bedreigde is onduidelijk. De omgeving is afgesloten, meldt RTV Utrecht. De politie doet onderzoek.