Verkeersregelaar meegesleurd op motorkap, automobilist aangehouden

In Eindhoven is een verkeersregelaar gisteravond een stuk meegesleurd op de motorkap van een auto. De man gaf een naderende automobilist een stopteken, maar dat werd genegeerd. Agenten hebben de automobilist later op de avond aangehouden.

De verkeersregelaar begeleidde het verkeer na afloop van een festival in de stad. Volgens de politie viel de automobilist op omdat hij zich met zijn auto door een menigte probeerde te wurmen, onder meer door over een fietspad te rijden. Meerdere mensen spraken hem aan op zijn rijgedrag.

De verkeersregelaar gaf de bestuurder een stopteken, maar dat negeerde hij. De automobilist reed vervolgens door de berm richting de rijbaan, waar veel mensen liepen die het festival hadden bezocht. De verkeersregelaar ging daarop voor de auto staan, om te voorkomen dat er ongelukken zouden gebeuren, meldt Omroep Brabant.

Motorkap

Toen de stroom festivalgangers weg was, gaf de bestuurder vol gas. Volgens de politie moest de verkeersregelaar op de motorkap springen om erger te voorkomen. Na ongeveer vijftien meter maakte de auto een bocht en viel de verkeersregelaar op straat. De automobilist ging er met hoge snelheid vandoor.

De verkeersregelaar is volgens de politie enorm geschrokken. Hij is nagekeken door hulpverleners. "Gelukkig heeft hij geen ernstige verwondingen, maar hij heeft wel veel lichamelijk ongemak", zegt de politie. "Dit had veel erger kunnen aflopen."

Op basis van getuigenverklaringen kwam de politie de bestuurder, een 27-jarige man uit Eindhoven, op het spoor. Hij is later die avond thuis aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden.