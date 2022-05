Israël pakt Palestijnse verdachten van aanslag Elad op

Israël heeft twee Palestijnen opgepakt voor de aanslag van donderdag in Elad, waarbij drie mensen om het leven kwamen en vier mensen gewond raakten. Dat meldt de politie in een gezamenlijke verklaring met het leger en de inlichtingendienst Shin Bet. Waar de verdachten zijn aangehouden en wie het zijn, is niet bekendgemaakt.

De aanslag met een bijl werd gepleegd op Onafhankelijkheidsdag in de buurt van een druk park in de ultra-orthodoxe stad. Na de aanslag werd een klopjacht ingezet op de daders, die volgens ooggetuigen zwaaiend met een bijl door Elad renden, een stad 15 kilometer ten noorden van Tel Aviv. Israël zei eerder dat de verdachten in de buurt van Jenin wonen op de bezette Westelijke Jordaanoever en 19 en 20 jaar oud zijn.

De aanslag is nog niet opgeëist, maar de Palestijnse terroristische beweging Hamas sprak van een "heroïsche actie". Er zijn de laatste weken meer aanslagen gepleegd in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Ook voerde het Israëlische leger acties uit op de Westelijke Jordaanoever en laaide het geweld op in Oost-Jeruzalem.

De angst voor een verdere opleving van het geweld neemt toe.