Dodental explosie hotel Cuba loopt op naar 27

Het dodental na een explosie in een hotel in de Cubaanse hoofdstad Havana is opgelopen naar 27. Ook raakten 81 mensen gewond. Onder de doden zijn vier kinderen en een zwangere vrouw, melden de Cubaanse autoriteiten. Volgens de Spaanse president Sánchez is er ook een Spaanse toerist omgekomen.

De explosie in het luxehotel Saratoga werd hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een gaslek. Op het moment van de ontploffing waren er geen toeristen in het hotel. Saratoga heeft de afgelopen twee jaar een grondige renovatie ondergaan en zou komende dinsdag weer opengaan voor toeristen.

Volgens de hoteleigenaar waren er ten tijde van de ontploffing 53 mensen aan het werk in het hotel. Van hen kwamen elf personen om het leven. Zes mensen raakten gewond en 13 mensen zijn nog vermist.

Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. Gisteren werd met hulp van reddingshonden weer iemand levend onder de puinhopen vandaan gehaald.