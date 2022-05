Goed nieuws voor de bijna verdwenen tapuit in Drenthe

Het gaat weer ietsje beter met de sterk bedreigde tapuit in het Aekingerzand, een stuifzandgebied op de grens van Drenthe en Friesland. Vooral aan het eind van de vorige eeuw ging het hard achteruit met de zangvogel. Nu lijkt het tij gekeerd. Natuurbeheerders plaatsten speciale kunstnesten en sloten wandelpaden af.

"Vorig jaar hebben we gezien dat het aantal jongen dat groot kan worden in die nesten bijna verdubbeld is", zegt vogelonderzoeker Stef Waasdorp tegen RTV Drenthe. Dat is goed nieuws, want in totaal broeden er nog maar enkele tientallen tapuiten in Nederland.

De tapuit is een opvallende, middelgrote zangvogel die ooit overal in stuifzandgebieden en aan de kust te vinden was. De mannetjes in broedkleed zijn goed herkenbaar door het zwarte masker op hun kop. Maar het opvallendste aan tapuiten is dat ze allemaal in Afrika overwinteren, ongeacht waar ze broeden. Vanuit Drenthe praat je over een afstand van een paar duizend kilometer, maar vanuit Alaska is dat een tocht van 15.000 kilometer, enkele reis. Vogelbescherming spreekt over "een fenomenale trekvogel".